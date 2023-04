Berlusconi non può alzarsi per camminare: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute (Di martedì 11 aprile 2023) Silvio Berlusconi non può alzarsi per camminare, lo ha ribadito il dottor Alberto Zangrillo, primario di Rianimazione del San Raffaele di Milano, dove l'ex Cavaliere è ricoverato da quasi una ... Leggi su globalist (Di martedì 11 aprile 2023) Silvionon puòper, lo ha ribadito il dottor Alberto Zangrillo, primario di Rianimazione del San Raffaele di Milano, dove l'ex Cavaliere è ricoverato da quasi una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Come avrebbe fatto a non vaccinarsi, poveretto, con a fianco la Ronzulli h24… BERLUSCONI IN RIANIMAZIONE PER PATOL… - matteorenzi : Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. A maggior ragio… - Capezzone : La Schlein non ha ancora detto una parola di umana vicinanza a Berlusconi perché: A. Ha finito i giga B. Aveva pil… - DribblingWorld : RT @angelo_forgione: Fa sorridere il Nord che bacchetta il Sud perché, nonostante Saviano, #Napoli, #Lazio e #Roma sono avanti. Il secolare… - PiccoloPesceNer : RT @AlexiaP_A: Le tv di berlusconi hanno prodotto questo genere di sottosviluppati, sciacalli che mirano solo a fare share e portare la mam… -