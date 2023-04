Berlusconi, Marina passa l’intera notte al san Raffaele (Di martedì 11 aprile 2023) Silvio Berlusconi compie con solo Marta Fascina e la figlia Marina al suo capezzale la prima settimana di ricovero in terapia intensiva all'ospedale san Raffaele per leucemia cronica aggravata da una infezione polmonare. Per la prima volta in questi sette giorni la figlia maggiore di Berlusconi ha trascorso la notte in ospedale: arrivata all'ora di cena non è più stata vista uscire. Prima di lei a Pasquetta al san Raffaele si erano visti nel pomeriggio per visite molto brevi pomeridiane solo il fratello Paolo e l'amico al fianco del Cav dall'adolescenza Fedele Confalonieri. Poco dopo l'arrivo di Marina aveva lasciato il nosocomio anche Orazio Fascina, il padre di Marta che in questi giorni era rimasto a fare compagnia alla figlia entrata in ospedale con ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 11 aprile 2023) Silviocompie con solo Marta Fascina e la figliaal suo capezzale la prima settimana di ricovero in terapia intensiva all'ospedale sanper leucemia cronica aggravata da una infezione polmonare. Per la prima volta in questi sette giorni la figlia maggiore diha trascorso lain ospedale: arrivata all'ora di cena non è più stata vista uscire. Prima di lei a Pasquetta al sansi erano visti nel pomeriggio per visite molto brevi pomeridiane solo il fratello Paolo e l'amico al fianco del Cav dall'adolescenza Fedele Confalonieri. Poco dopo l'arrivo diaveva lasciato il nosocomio anche Orazio Fascina, il padre di Marta che in questi giorni era rimasto a fare compagnia alla figlia entrata in ospedale con ...

