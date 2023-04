Berlusconi in ospedale, chi è andato a visitarlo e come sta (Di martedì 11 aprile 2023) Silvio Berlusconi è ancora ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili e in lieve miglioramento. Dopo la giornata di Pasqua l’ospedale San Raffaele di Milano ha diramato un nuovo bollettino e nel corso delle due giornate di festa non sono mancate visite speciali per l’ex premier. Ecco chi è andato a trovarlo. Continua … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 11 aprile 2023) Silvioè ancora ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili e in lieve miglioramento. Dopo la giornata di Pasqua l’San Raffaele di Milano ha diramato un nuovo bollettino e nel corso delle due giornate di festa non sono mancate visite speciali per l’ex premier. Ecco chi èa trovarlo. Continua … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

