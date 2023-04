(Di martedì 11 aprile 2023) Milano, 11 apr. - (Adnkronos) - "Sta, sta". Così, il più giovane dei cinque figli del presidente di Forza Italia Silvio, link al comunicato stampa del Ministero , dove il padre è ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva. "Sta, sta", ha detto con pollice alzato l'ultimogenitoai cronisti, lasciando in auto l'ingresso carrabile di via Olgettina 60.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Berlusconi, il figlio Luigi: “Sta bene, sta bene” - LaStampa : Ricovero Berlusconi, il figlio Luigi alza il pollice uscendo dalla clinica: 'Sta bene, sta bene' - fisco24_info : Berlusconi, il figlio Luigi: 'Sta bene, sta bene': (Adnkronos) - Il più giovane dei cinque figli del Cavaliere ha l… - infoitinterno : Berlusconi,notte tranquilla in ospedale ma rimane in terapia intensiva. Il figlio Luigi lascia il San Raffaele: «St… - infoitinterno : Berlusconi, visita del figlio Luigi al San Raffaele: 'Mio padre sta bene'. I medici: 'Cauto ottimismo'. Arriva anch… -

''Sta bene, sta bene'', ha detto alzando il pollice l'ultimogenitoai cronisti, prima di lasciare in auto l'ingresso carrabile di via Olgettina 60.di Edoardo ..."Sta bene, sta bene", ha detto con pollice alzato l'ultimogenitoai cronisti, lasciando in auto l'ingresso carrabile di via Olgettina 60. 11 aprile 2023'Sta bene': così ilLuigi, al termine di una visita durata oltre due ore

Berlusconi, il figlio Luigi fa segno con il pollice in su uscendo dall'ospedale La7

Milano, 11 apr. - (Adnkronos) - 'Sta bene, sta bene'. Così Luigi Berlusconi, il più giovane dei cinque figli del presidente di Forza Italia ...Da quando Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano la sua compagna, Marta Fascina, gli è sempre stata vicino. La deputata di Forza Italia non è mai stata vista lasciare la strutt ...