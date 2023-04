Berlusconi | il figlio Luigi | “Sta bene | sta bene”

(Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – “Sta, sta”. Così, il più giovane dei cinque figli del presidente di Forza Italia Silvio, lascando dopo due ore l’ospedale San Raffaele, dove il padre è ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva. “Sta, sta”, ha detto con pollice alzato l’ultimogenitoai cronisti, lasciando in auto l’ingresso carrabile di via Olgettina 60. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Berlusconi: il figlio Luigi lascia l'ospedale, 'sta bene' - Anche Fedele Confalonieri al San Raffale come ogni gior… - infoitinterno : Berlusconi: il figlio Luigi lascia l'ospedale, 'sta bene' - infoitinterno : Berlusconi: il figlio Luigi lascia l'ospedale, 'sta bene' - infoitinterno : Berlusconi: il figlio Luigi lascia l'ospedale, 'sta bene' - infoitinterno : Berlusconi: il figlio Luigi lascia l’ospedale, ‘sta bene’ -

AGI - Silvioè in costante miglioramento. Uscendo dal nosocomio, ilLuigi ha fatto segno del pollice in su , ai cronisti e a distanza ai cronisti ha detto 'sta bene, sta bene'. In ospedale, poi, ...2023 - 04 - 11 15:09:21 IlLuigi lascia l'ospedale: "Sta bene" Luigi, il più giovane dei cinque figli del presidente di Forza Italia, ha lasciato dopo due ore l'ospedale San ...'Sta bene, sta bene', ha detto con pollice alzato l'ultimogenitoai cronisti, lasciando in auto l'ingresso carrabile di via Olgettina 60. {} #_intcss0{display: none;} #U103613005698SlF { ...

Berlusconi: il figlio Luigi lascia l'ospedale, 'sta bene' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Milano, 11 apr. – “Sta bene, sta bene”. Così Luigi Berlusconi, il più giovane dei cinque figli del presidente di Forza Italia Silvio, , dove il padre è ricoverato da mercoledì scorso in terapia ...Luigi Berlusconi, figlio minore del leader di Forza Italia, ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’ex premier è ricoverato in terapia intensiva da mercoledì 5 aprile. Si è trattato ...