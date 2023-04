Berlusconi | il figlio Luigi lascia l' ospedale | ' sta bene'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ai_news_italia : Berlusconi: Luigi lascia l'ospedale, 'sta bene'. Il figlio minore del presidente di Forza Italia è uscito dall'osp… - fattoquotidiano : Berlusconi, il figlio Luigi lascia il San Raffaele e fa il gesto del pollice in su ai giornalisti: “Sta bene” - infoitinterno : Berlusconi, il figlio Luigi: 'Sta bene, sta bene' - infoitinterno : Berlusconi, il figlio Luigi: 'Sta bene, sta bene' - infoitinterno : Berlusconi, ricoverato: il figlio Luigi lascia il San Raffaele: «Sta bene» -

Ilminore di Silvio, Luigi, ha lasciato dopo circa due ore l'ospedale San Raffaele di Milano, dove da mercoledì scorso è ricoverato il padre nel reparto di terapia intensiva. Lasciando ...''Sta bene, sta bene'', ha detto alzando il pollice l'ultimogenitoai cronisti, prima di lasciare in auto l'ingresso carrabile di via Olgettina 60.di Edoardo ...Dopo aver trascorso una sesta notte "tranquilla" al San Raffaele, dove si trova da mercoledì scorso, Silvioha ricevuto la visita delLuigi . All'uscita dalla struttura, ha rassicurato sulle condizioni di salute del padre, facendo un cenno con il pollice alzato: "Sta bene, sta bene". In ...

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Il figlio minore di Silvio Berlusconi, Luigi, ha lasciato dopo circa due ore l'ospedale San Raffaele di Milano, dove da mercoledì scorso è ricoverato il padre nel reparto di ...“Sta bene, sta bene”. Così Luigi Berlusconi, il più giovane dei cinque figli del presidente di Forza Italia Silvio, lascando dopo due ore l’ospedale San Raffaele, dove il padre è ricoverato da ...