Berlusconi è necessario | cosa gli manderò Mauro Corona fa impazzire la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 aprile 2023) Silvio"è, nel bene e nel male".si collega con Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai 3, e regala parole al miele all'ex premier e leader di Forza Italia, ricoverato da una settimana al San Raffaele di Milano per una forma di polmonite legata alla forma di leucemia per cui è in cura da un paio d'anni. Il Cav, sottolinea lo scrittore e montanaro, presenza fissa del talk di Rai 3, "ha voglia di esserci e questa è una bella. Sarei molto felice se uscisse presto dalla malattia: lui è, nel bene e nel male. Di cuoreenergia buona dai miei boschi per". Praticamente in contemporanea, su La7, Pier Luigi Bersani nel salotto di Floris a DiMartedì definisce il suo eterno ...