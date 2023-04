Berlusconi, altra giornata tranquilla al San Raffaele | Il "pollice su" del figlio Luigi: "Sta bene" (Di martedì 11 aprile 2023) L'ultimo bollettino medico 'Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo', recitava l'ultimo bollettino medico diramato lunedì dall'ospedale San Raffaele. 'Nelle ultime 48 ore si è assistito a un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 aprile 2023) L'ultimo bollettino medico 'resta ricoverato in ambito intensivo', recitava l'ultimo bollettino medico diramato lunedì dall'ospedale San. 'Nelle ultime 48 ore si è assistito a un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Silvio Berlusconi, altra notte tranquilla all'ospedale San Raffaele #11aprile - Agenzia_Ansa : Ancora una notte tranquilla per Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele. L'ex premier è in terapia intensiva da… - ilfoglio_it : Il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli: 'I medici sono molto soddisfatti di come Berlusconi risp… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Ancora una notte tranquilla per Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele. L'ex premier è in terapia intensiva dallo sc… - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Silvio Berlusconi, altra notte tranquilla all'ospedale San Raffaele #11aprile -