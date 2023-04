Bennacer | ‘Innamorato del Milan | un onore e una ricompensa la fascia di capitano Ibrahimovic…’ | Mercato

(Di martedì 11 aprile 2023) 2023-04-11 13:44:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calcio.com: Ismael, centrocampista del, ha parlato all’UEFA Champions League Magazine: “Ibrahimovic? Vuole che ognuno dia tutto. Errori non sono ammessi. Questo ha giocato una parte nei nostri recenti successi. Abbiamo visto che il duro lavoro porta i risultati. Siamo meticolosi, si migliora solo quando ci si sforza per arrivare alla perfezione. Non bisogna lasciare nulla al caso, anche se non dipende da noi. E’ così che arrivi al top”. LADI– “E’ un grandee unaper il duro lavoro. E’ una responsabilità. Significa tante cose perché ilè un grande club. Come ...

Commenta per primo Ismael, centrocampista del Milan , ha parlato all' UEFA Champions League Magazine : ' Ibrahimovic ... Ecco perché sonodi questo club'.... è per questo che mi sonodi questo club ed è anche per questo che ho deciso di prolungare il mio contratto e continuare il mio viaggio con il Milan, un club unico'. Del qualeè ...con la maglia dell'Arsenal Under 23 Arsenal FC via Getty Images Non appena ho sentito che ... Si sente tutto ed è per questo che mi sonodi questo club. Significa molto per me, per ...