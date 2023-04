Benfica, Schmidt: «Credo in una vittoria a Milano nel ritorno» (Di martedì 11 aprile 2023) Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha parlato a Eleven dopo la sconfitta in Portogallo contro l’Inter. Le sue dichiarazioni Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha parlato a Eleven dopo la sconfitta in Portogallo contro l’Inter. PAROLE – «È stata una partita difficile. Penso che entrambe le squadre abbiano avuto le loro possibilità, purtroppo non abbiamo sfruttato le nostre. Siamo rimasti in partita, i giocatori hanno dato tutto. Abbiamo creato buone situazione ma abbiamo subito il secondo gol su rigore. Questa è la storia della partita”, ha detto il tecnico ai microfoni di Eleven. “La sconfitta in casa ovviamente non va bene ma è solo il primo atto. Dobbiamo sempre credere in noi stessi. L’episodio del rigore è stato sfortunato, avremmo potuto averne uno o due a nostro favore… L’Inter ha giocato con ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Roger, allenatore del, ha parlato a Eleven dopo la sconfitta in Portogallo contro l’Inter. Le sue dichiarazioni Roger, allenatore del, ha parlato a Eleven dopo la sconfitta in Portogallo contro l’Inter. PAROLE – «È stata una partita difficile. Penso che entrambe le squadre abbiano avuto le loro possibilità, purtroppo non abbiamo sfruttato le nostre. Siamo rimasti in partita, i giocatori hanno dato tutto. Abbiamo creato buone situazione ma abbiamo subito il secondo gol su rigore. Questa è la storia della partita”, ha detto il tecnico ai microfoni di Eleven. “La sconfitta in casa ovviamente non va bene ma è solo il primo atto. Dobbiamo sempre credere in noi stessi. L’episodio del rigore è stato sfortunato, avremmo potuto averne uno o due a nostro favore… L’Inter ha giocato con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pino_nostro : RT @DiMarzio: #ChampionsLeague | #Benfica, la parole di #Schmidt dopo la sconfitta con l'#Inter - joaoslb_1904 : RT @zanellidav: L'assenza di Otamendi pesa come un macigno per Schmidt. Il Benfica ha perso la sua spina dorsale nel momento più cruciale d… - DiMarzio : #ChampionsLeague | #Benfica, la parole di #Schmidt dopo la sconfitta con l'#Inter - news24_inter : #Schmidt polemizza: «Il rigore per l’#Inter non c’era» - sportface2016 : #Scmhidt attacca #Oliver: 'Il rigore non c'era e per me c'era un rigore per noi' #BenficaInter -