Benfica-Inter, Zhang: “Un’esperienza incredibile ed una grande opportunità” (Di martedì 11 aprile 2023) “Mi aspetto una gara piena di energia. La Champions League è una delle competizioni più importanti al mondo, porta molta passione tra i tifosi, al club, ai giocatori”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ai canali ufficiali della società poche ore prima del match contro il Benfica. “È una grande opportunità per fare una grande prestazione – ha proseguito il numero uno nerazzurro – Arrivare ai quarti è Un’esperienza incredibile e una grande opportunità, vogliamo approfittare di questa opportunità per regalare una partita piena di energia ai tifosi che sono qui a Lisbona”. “Ho avuto l’opportunità di passeggiare per Lisbona per due ore, è ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) “Mi aspetto una gara piena di energia. La Champions League è una delle competizioni più importanti al mondo, porta molta passione tra i tifosi, al club, ai giocatori”. Lo ha dichiarato il presidente dell’, Steven, ai canali ufficiali della società poche ore prima del match contro il. “È unaper fare unaprestazione – ha proseguito il numero uno nerazzurro – Arrivare ai quarti èe una, vogliamo approfittare di questaper regalare una partita piena di energia ai tifosi che sono qui a Lisbona”. “Ho avuto l’di passeggiare per Lisbona per due ore, è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : La Russa al pranzo Uefa Benfica-Inter: “Un paio di volte l’anno seguo la squadra in trasferta. Da tifoso, a titolo… - marifcinter : #ChampionsLeague, le percentuali di passaggio del turno secondo @FiveThirtyEight: Benfica 56% Inter 44% - Inter : Una nuova notte di #UCL sta per iniziare ?? Gustiamoci insieme le emozioni dei 3?? precedenti tra Benfica e Inter ??… - LJack1987 : Pronostico andate Quarti Benfica - Inter 2-0 City - Bayern 3-1 Milan - Napoli 2-1 Real Madrid - Chelsea 0-1 - robanza1 : RT @Inter: Una nuova notte di #UCL sta per iniziare ?? Gustiamoci insieme le emozioni dei 3?? precedenti tra Benfica e Inter ?? #ForzaInter… -