Benfica-Inter stasera in TV: orario, canale e diretta streaming andata quarti Champions League 2022/2023 (Di martedì 11 aprile 2023) Le indicazioni per seguire in diretta TV la gara tra Benfica e Inter, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. La massima competizione europea entra sempre di più nelle sue fasi calde e, con tre italiane dallo stesso lato del tabellone, la probabilità di vedere in finale una squadra del Belpaese, cosa che non accade dal 2017, è piuttosto alta. In questa sfida, però, saranno i porteghesi a partire leggermente favoriti, come testimonia il diverso percorso che le due compagini stanno affrontando nei rispettivi campionati: il Benfica è primo e ha vinto ben 23 partite su 27, mentre l’Inter fa grande fatica e, avendo raccolto solo 4 punti nelle ultime 6 giornate, si ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Le indicazioni per seguire inTV la gara tra, match valido per l’deidi finale di. La massima competizione europea entra sempre di più nelle sue fasi calde e, con tre italiane dallo stesso lato del tabellone, la probabilità di vedere in finale una squadra del Belpaese, cosa che non accade dal 2017, è piuttosto alta. In questa sfida, però, saranno i porteghesi a partire leggermente favoriti, come testimonia il diverso percorso che le due compagini stanno affrontando nei rispettivi campionati: ilè primo e ha vinto ben 23 partite su 27, mentre l’fa grande fatica e, avendo raccolto solo 4 punti nelle ultime 6 giornate, si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #ChampionsLeague, le percentuali di passaggio del turno secondo @FiveThirtyEight: Benfica 56% Inter 44% - sportface2016 : #BenficaInter, arbitrerà Michael #Oliver: il direttore di gara che per #Buffon aveva un 'bidone di immondizia al po… - sportface2016 : #BenficaInter, cresce l'emergenza per i portoghesi: #Grimaldo a rischio forfait (e anche il suo sostituto, #Ristic,… - persemprecalcio : ?? Ecco le probabili formazioni di #BenficaInter, gara valevole per i quarti di finale di #UCL in programma questa s… - TuttocalcioS : RIPROVARCI, 11 ANNI DOPO! Alle 21 di questa sera l'#Inter tornerà a giocare un quarto di #ChampionsLeague: i nerazz… -