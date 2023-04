Benfica-Inter, Schmidt col 4-2-3-1! La probabile formazione ? SM (Di martedì 11 aprile 2023) Questa sera Benfica-Inter. Schmidt vira sul 4-2-3-1 per affrontare i nerazzurri nell’andata dei quarti di Champions League. La probabile formazione dei lusitani probabile ? Meno tensione rispetto a Porto fra i due club, ma Benfica e Inter si daranno battaglia questa sera nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Schmidt dovrà ovviare a delle assenze: Otamendi e Bah su tutti. Pronti come sostituti: Morato e Gilberto. In avanti, ci sarà bomber Gonçalo Ramos con l’ex nerazzurro Joao Mario a guidare i suoi da capitano. La probabile formazione del Benfica secondo Sport Mediaset: (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino Luis, Chiquinho; Joao ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) Questa seravira sul 4-2-3-1 per affrontare i nerazzurri nell’andata dei quarti di Champions League. Ladei lusitani? Meno tensione rispetto a Porto fra i due club, masi daranno battaglia questa sera nell’andata dei quarti di finale di Champions League.dovrà ovviare a delle assenze: Otamendi e Bah su tutti. Pronti come sostituti: Morato e Gilberto. In avanti, ci sarà bomber Gonçalo Ramos con l’ex nerazzurro Joao Mario a guidare i suoi da capitano. Ladelsecondo Sport Mediaset: (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino Luis, Chiquinho; Joao ...

