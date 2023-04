Benfica-Inter | problemi in difesa per Schmidt! La probabile – Sky

(Di martedì 11 aprile 2023)edsi sfideranno questa sera al “Da Luz”. Secondo quanto riferito da Sky Sport la squadra lusitana è in totale emergenza in. LAandrà in scena questa sera alle 21. La squadra di Schmidt arriva all’andata dei quarti di Champions League in piena emergenza in: oltre allo squalificato Otamendi, il tecnico dei lusitani dovrà rinunciare a Bah per infortunio. Da monitorare anche le condizioni di Grimaldo che non è al 100% ma ci sarà. Secondo quanto riferito da Sky Sport, ildovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 con Vlachodimos in porta.formata da Gilberto a destra, Morato ed Antonio Silva centrali e Grimaldo a sinistra. A centrocampo Florentino e Chiquinho davanti alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : La Russa al pranzo Uefa Benfica-Inter: “Un paio di volte l’anno seguo la squadra in trasferta. Da tifoso, a titolo… - Inter : Una nuova notte di #UCL sta per iniziare ?? Gustiamoci insieme le emozioni dei 3?? precedenti tra Benfica e Inter ??… - marifcinter : #ChampionsLeague, le percentuali di passaggio del turno secondo @FiveThirtyEight: Benfica 56% Inter 44% - fcin1908it : Inter, Dalmat: “Il Benfica è forte, ma ho fiducia. Oggi niente errori davanti la porta” - fisco24_info : Champions, Benfica-Inter sogna la semifinale: 'Servirà testa e cuore': Inzaghi, 'il Benfica è una squadra di qualit… -

La UEFA Champions League entra nel vivo con i quarti di finale e tutti gli occhi sono puntati al matchdi martedì 11 aprile 2023 allo stadio Da Luz di Lisbona . Il fischio d'inizio è atteso per le ore 21:00 contemporaneamente all'altro big match Manchester City Bayern Monaco. Abbonatevi ...Rassegna stampa di martedì 11 aprile, coppe europee, quarti di finale di Champions League, questa sera l'andata die Manchester City - Bayern Monaco. Mercoledì Real Madrid - Chelsea e la gara tutti aspettano, ovvero quella tra Milan e Napoli. Gare tutte alle 21. Giovedì l'Europa League, alle 18:45 ...Alla vigilia del quarto con il, resta aperto il caso Correa all': ad oggi, non ci sono offerte per l'argentinoJoaquin Correa, mister 30 milioni. L'uomo di Simone Inzaghi che avrebbe dovuto regalare all', dal primo ...

Inter-Benfica, l'avversaria ai quarti di Champions League Sky Sport

Il grande giorno è arrivato, questa sera Benfica-Inter si sfideranno nella gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Il fischio d’inizio del match è fissato alle 21:00 allo ...Sousa ha confermato quanto aveva rivelato qualche settimana fa mettendo in evidenza che la miglior rosa del campionato non è quella del Napoli. Il Napoli è primo in classifica ma per… Leggi ...