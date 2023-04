Benfica-Inter, pagelle: Bastoni e Barella dominano Lisbona, doppio 8! (Di martedì 11 aprile 2023) L’Inter fa un miracolo e vince con il risultato di 2-0 all’Estadio Da Luz contro il Benfica (vedi articolo). Nicolò Barella prima, Romelu Lukaku poi colpiscono nei momenti giusti e mettono un’ipoteca sulla qualificazione alle semifinali. ANDRÈ ONANA 7 – Si diletta in dribbling ubriacanti su Rafa Silva e para sullo stesso giocatore con il braccio. Il 2-0 ha ancora una volta il suo nome e cognome: la parata su Ramos al 94? può valere la qualificazione e cancella subito dopo la papera di Salerno le critiche di chi non crede in lui. Benfica-Inter, pagelle – DIFESA MATTEO DARMIAN 7 – Non fa passare nemmeno l’aria, tra diagonali e chiusure sui tagli dei trequartisti la sua prestazione è impeccabile. Nel secondo tempo si permette anche di guidare le ripartenze, dopo gli anticipi galoppa e ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) L’fa un miracolo e vince con il risultato di 2-0 all’Estadio Da Luz contro il(vedi articolo). Nicolòprima, Romelu Lukaku poi colpiscono nei momenti giusti e mettono un’ipoteca sulla qualificazione alle semifinali. ANDRÈ ONANA 7 – Si diletta in dribbling ubriacanti su Rafa Silva e para sullo stesso giocatore con il braccio. Il 2-0 ha ancora una volta il suo nome e cognome: la parata su Ramos al 94? può valere la qualificazione e cancella subito dopo la papera di Salerno le critiche di chi non crede in lui.– DIFESA MATTEO DARMIAN 7 – Non fa passare nemmeno l’aria, tra diagonali e chiusure sui tagli dei trequartisti la sua prestazione è impeccabile. Nel secondo tempo si permette anche di guidare le ripartenze, dopo gli anticipi galoppa e ...

