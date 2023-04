Benfica Inter LIVE | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca

(Di martedì 11 aprile 2023) Al Estàdio da Luz, il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions traAl Estàdio da Luz,si affrontano nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : La Russa al pranzo Uefa Benfica-Inter: “Un paio di volte l’anno seguo la squadra in trasferta. Da tifoso, a titolo… - marifcinter : #ChampionsLeague, le percentuali di passaggio del turno secondo @FiveThirtyEight: Benfica 56% Inter 44% - Inter : Una nuova notte di #UCL sta per iniziare ?? Gustiamoci insieme le emozioni dei 3?? precedenti tra Benfica e Inter ??… - ArshMD_ : @prashyanth City -2 Bayern -1 Benfica -2 Inter -1 Real Madrid- 3 Chelsea -1 Milan - 2 Napoli -2 - Sidisco_4 : Ragalouma Benfica deh... Inter si boppame la ragal mane.?? -

Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Goncalo Ramos. ......delle aspettative di una tifoseria e di un club importante" L'ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni ha voluto parlare della partita di stasera in Champions League tra ile l', ...Lo ha dichiarato il presidente dell', Steven Zhang , ai canali ufficiali della società poche ore prima del match contro il. 'È una grande opportunità per fare una grande prestazione - ha ...

Inzaghi ne cambia 5: Inter così contro il Benfica Gazzetta

Joao Mario potrebbe essere l’incubo della squadra di Simone Inzaghi. Proprio il centrocampista del Benfica è stato un vecchio giocatore dell’Inter, Tuttosport ripercorre i passi… Leggi ...Paulo Futre, ex giocatore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del doppio confronto tra Italia e Portogallo in Champions League (Benfica-Inter) e in Europa League ...