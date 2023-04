Benfica-Inter LIVE oggi: in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita (Di martedì 11 aprile 2023) Benfica-Inter si gioca per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League 2022-2023: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21 all’Estadio da Luz di Porto. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti prepartita. LIVE tutte le notizie del prepartita di Benfica-Inter (ore 21): probabili formazioni, precedenti, meteo, diretta TV, arbitro e molto altro. OLIVEr arbitro di Benfica-Inter: esordio, ‘famoso’ per lo sfogo di ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023)si gioca per l’andata dei quarti di finaleUEFA Champions League 2022-2023: seguisu-News.it tutte le principali notizie in. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21 all’Estadio da Luz di Porto. Di seguito inglipretutte le notizie del predi(ore 21): probabili formazioni, precedenti, meteo,TV, arbitro e molto altro. Or arbitro di: esordio, ‘famoso’ per lo sfogo di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #ChampionsLeague, le percentuali di passaggio del turno secondo @FiveThirtyEight: Benfica 56% Inter 44% - sportface2016 : #BenficaInter, arbitrerà Michael #Oliver: il direttore di gara che per #Buffon aveva un 'bidone di immondizia al po… - sportface2016 : #BenficaInter, cresce l'emergenza per i portoghesi: #Grimaldo a rischio forfait (e anche il suo sostituto, #Ristic,… - FedericoSaltato : RT @Iosonocalabrese: Buongiorno a tutti Volevo dirvi quante possibilità ha l'Inter oggi di fare risultato col Benfica ma starò zitto stavo… - tuttointer24 : Benfica-Inter, probabili formazioni: presente l’ex Joao Mario, Dzeko in pole su Lukaku ???? #Inter #Inzaghi… -