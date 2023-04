Benfica-Inter LIVE Match Center: segui tutti gli aggiornamenti in diretta (Di martedì 11 aprile 2023) Benfica-Inter è l’incontro valido per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League 2022-2023: segui il LIVE Match Center a cura di ScoreAxis. L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Benfica allenato da Roger Schmidt. Il fischio d’inizio è previsto alle 21 all’Estadio Da Luz di Lisbona. In alternativa puoi anche seguire la cronaca testuale LIVE di Benfica-Inter sul nostro sito, cliccando QUI Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023)è l’incontro valido per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League 2022-2023:ila cura di ScoreAxis. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Roger Schmidt. Il fischio d’inizio è previsto alle 21 all’Estadio Da Luz di Lisbona. In alternativa puoi anchere la cronaca testualedisul nostro sito, cliccando QUI-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : La Russa al pranzo Uefa Benfica-Inter: “Un paio di volte l’anno seguo la squadra in trasferta. Da tifoso, a titolo… - marifcinter : #ChampionsLeague, le percentuali di passaggio del turno secondo @FiveThirtyEight: Benfica 56% Inter 44% - Inter : Una nuova notte di #UCL sta per iniziare ?? Gustiamoci insieme le emozioni dei 3?? precedenti tra Benfica e Inter ??… - fisco24_info : Champions, Benfica-Inter in diretta: le formazioni: (Adnkronos) - A Lisbona gara d'andata dei quarti di finale… - JulzOa : @Pirichello Tutti a dire “non sottovalutate il Benfica!” fino al punto di renderli sopravvalutati. Sono tipo L’Atal… -