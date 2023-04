Benfica-Inter, le probabili formazioni del match (Di martedì 11 aprile 2023) Tra qualche ora inizierà la partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Alle ore 21:00, all’Estádio da Luz di Lisbona, il pubblico potrà assistere a Benfica-Inter. I nerazzurri dovranno giocarsi la qualificazione alla semifinale nuovamente contro una squadra portoghese. Dopo aver superato il Porto, sul cammino degli uomini di Inzaghi si è presentato l’ex numero 10 Joao Mario, giocatore mai esploso a Milano. Nel Benfica sembra aver ritrovato finalmente la sua dimensione, diventando addirittura capitano degli andalusi. La gara di stasera rappresenta il passato dei nerazzurri ed il futuro per un finale di stagione elettrizzante. Inzaghi dovrà sovvertire l’andamento negativo della sua squadra visto in Serie A. Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di ... Leggi su zon (Di martedì 11 aprile 2023) Tra qualche ora inizierà la partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Alle ore 21:00, all’Estádio da Luz di Lisbona, il pubblico potrà assistere a. I nerazzurri dovranno giocarsi la qualificazione alla semifinale nuovamente contro una squadra portoghese. Dopo aver superato il Porto, sul cammino degli uomini di Inzaghi si è presentato l’ex numero 10 Joao Mario, giocatore mai esploso a Milano. Nelsembra aver ritrovato finalmente la sua dimensione, diventando addirittura capitano degli andalusi. La gara di stasera rappresenta il passato dei nerazzurri ed il futuro per un finale di stagione elettrizzante. Inzaghi dovrà sovvertire l’andamento negativo della sua squadra visto in Serie A. Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di ...

