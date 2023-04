Benfica-Inter | la MOVIOLA LIVE | palla impazzita in area | Grimaldo chiede un rigore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : La Russa al pranzo Uefa Benfica-Inter: “Un paio di volte l’anno seguo la squadra in trasferta. Da tifoso, a titolo… - marifcinter : #ChampionsLeague, le percentuali di passaggio del turno secondo @FiveThirtyEight: Benfica 56% Inter 44% - Inter : Una nuova notte di #UCL sta per iniziare ?? Gustiamoci insieme le emozioni dei 3?? precedenti tra Benfica e Inter ??… - RussianMike31 : RT @sch_antonio: Che culo ha avuto l'inter a beccare il benfica che sono più fuffosi del solito #BenficaInter - lorenzoscassa : City-Bayern sembra la riproduzione 2x Whatsapp di Benfica-Inter -

'Inzaghi non è sul banco degli imputati'. A pochi minuti dalla gara di andata contro il, Beppe Marotta mette le cose in chiaro e assicura il futuro dell'allenatore sulla panchina dell'fino al termine della stagione. 'È una stagione che comunque ci sta vedendo protagonisti -...LISBONA (Portogallo) - Sale la tensione in vista del calcio d'inizio di, match valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League . I padroni di casa stanno dominando il loro campionato e in coppa hanno avuto un percorso praticamente perfetto, ...in campo a Lisbona per la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League. Le formazioni ufficiali:- (4 - 2 - 3 - 1) - Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, ...

BENFICA-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 27' - Altro fallo di Antonio Silva su Lautaro, il giovane difensore è un po' in difficoltà... 25' - Acerbi vede il pertugio ...Presente negli studi di Sky Sport, l'ex calciatore dell'Inter Esteban Cambiasso ha parlato dei quarti di finale di Champions League.