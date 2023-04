Benfica-Inter, la formazione di Inzaghi: pochi dubbi – CdS (Di martedì 11 aprile 2023) Simone Inzaghi non ha molti dubbi di formazione in vista della sfida di questa sera al Da Luz contro il Benfica. TITOLARI – Simone Inzaghi schiererà la miglior formazione possibile questa sera al Da Luz. Rispetto alla gara contro la Salernitana, previsti 4 cambi. In difesa, torna Bastoni con Acerbi in mezzo e Darmian sul centro-destra. Sulla fascia sinistra, Dimarco riprenderà il suo posto da titolare. In attacco, poi, giocheranno Lautaro Martinez e Dzeko, con Lukaku e Correa pronti a subentrare. Benfica-Inter, le scelte di Inzaghi Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) Simonenon ha moltidiin vista della sfida di questa sera al Da Luz contro il. TITOLARI – Simoneschiererà la migliorpossibile questa sera al Da Luz. Rispetto alla gara contro la Salernitana, previsti 4 cambi. In difesa, torna Bastoni con Acerbi in mezzo e Darmian sul centro-destra. Sulla fascia sinistra, Dimarco riprenderà il suo posto da titolare. In attacco, poi, giocheranno Lautaro Martinez e Dzeko, con Lukaku e Correa pronti a subentrare., le scelte di(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone ...

