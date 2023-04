Benfica-Inter | Inzaghi | “Soddisfatto per quanto fatto | ma c’è il ritorno”

(Di martedì 11 aprile 2023) Simonenel post partita di, andata dei quarti di finale della Champions League L’allenatore dell’Simone, al termine del match vinto per 2 a 0 contro il, e valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League, ha raccontato le sue impressioni sul match del da Luz ai microfoni di Sport Mediaset. “I ragazzi hannouna grandissima gara contro una squadra forte e in uno stadio molto caldo come il Da Luz. Sono molto, ma era solo il primo round. Abbiamo il vantaggio, ma nulla è chiuso perché ilè forte. Le ultime partite non erano state coronate con il successo ma erano state fatte tre ottime gare; è la quarta partita in dieci giorni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Partita stratosferica dell'Inter, che mette la museruola al Benfica champagne di questa stagione. Nerazzurri perfet… - Acerbi_Fra : Primo atto portato a casa. #Ace #Inter #Acerbi #Benfica #BenficaInter #ChampionsLeague - marifcinter : La Russa al pranzo Uefa Benfica-Inter: “Un paio di volte l’anno seguo la squadra in trasferta. Da tifoso, a titolo… - Andry___FCIM : RT @Laudantes: Deve uscire Inter Benfica, vi prego - Sir_CLE : Veramente Graziano Cesari ha paragonato l’intervento di Bastoni con quello di Benatia nel 2018? #ChampionsLeague… -

L'vola in Champions League. I nerazzurri si regalano una serata memorabile e superano per 2 - 0 in trasferta ilnell'andata dei quarti di finale di Champions. La sfida si decide nel ...Colpoa Lisbona. La squadra di Simone Inzaghi si trasforma in Champions League e batte ila domicilio con un netto 2 - 0, che porta i nerazzurri con un piede in semifinale. In gol Barella e ...Le squadre si rispettano, il pressing delgira a vuoto, quello dell'è appena accennato. Ne viene fuori un bel primo tempo, in cui però non succede quasi nulla. Un rinvio sbagliato di ...

Benfica-Inter 0-2: gol di Barella e Lukaku! | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport

Ci sono anche Fabio Galante e Rodrigo Palacio in quel di Lisbona, dove questa sera l'Inter si giocherà una buona fetta dell'accesso alle… Leggi ...LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – L’Inter si regala una serata memorabile e supera per 2-0 in trasferta il Benfica con merito nell’andata dei quarti di finale di Champions. La sfida si decide nel ...