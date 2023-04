Benfica-Inter, Inzaghi: “In questo momento fatichiamo, ma possiamo rientrare” (Di martedì 11 aprile 2023) Fatica in campionato, spera di riscattarsi in Champions League. E’ un’Inter a due volti quella di quest’anno, fragile in Serie A, famelica in Europa. E ora cerca la semifinale della competizione più importante partendo dall’andata dei quarti di finale in programma stasera, contro il Benfica, in Portogallo: “Abbiamo fatto un grandissimo percorso, è stato molto difficile”, ha detto Inzaghi. L’allenatore nerazzurro ha spiegato così il momento della sua squadra: “Affrontiamo una squadra imbattuta finora, ha segnato 28 gol. Noi ci siamo preparati bene. Contro Fiorentina e Salernitana, in campionato, abbiamo fatto 40 tiri in porta. In questo momento abbiamo difficoltà nel segnare”. Ha aggiunto: “Dobbiamo lavorare di più e crederci, consapevoli di avere una gara non semplice contro un ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 aprile 2023) Fatica in campionato, spera di riscattarsi in Champions League. E’ un’a due volti quella di quest’anno, fragile in Serie A, famelica in Europa. E ora cerca la semifinale della competizione più importante partendo dall’andata dei quarti di finale in programma stasera, contro il, in Portogallo: “Abbiamo fatto un grandissimo percorso, è stato molto difficile”, ha detto. L’allenatore nerazzurro ha spiegato così ildella sua squadra: “Affrontiamo una squadra imbattuta finora, ha segnato 28 gol. Noi ci siamo preparati bene. Contro Fiorentina e Salernitana, in campionato, abbiamo fatto 40 tiri in porta. Inabbiamo difficoltà nel segnare”. Ha aggiunto: “Dobbiamo lavorare di più e crederci, consapevoli di avere una gara non semplice contro un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #ChampionsLeague, le percentuali di passaggio del turno secondo @FiveThirtyEight: Benfica 56% Inter 44% - sportface2016 : #BenficaInter, arbitrerà Michael #Oliver: il direttore di gara che per #Buffon aveva un 'bidone di immondizia al po… - sportface2016 : #BenficaInter, cresce l'emergenza per i portoghesi: #Grimaldo a rischio forfait (e anche il suo sostituto, #Ristic,… - tribsportblog : Il Benfica ha nel 'gegenpressing' la sua migliore qualità. Ora, #Brozovic è concentrato? Ha voglia? Perché se è con… - infoitsport : Benfica-Inter, quanti problemi per Schmidt: difesa rivoluzionata? -