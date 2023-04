Benfica-Inter, i diffidati e gli squalificati per la Champions League (Di martedì 11 aprile 2023) Benfica-Inter si giocherà alle 21 ora italiana all’Estadio da Luz di Lisbona per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, con squalificati solo fra i padroni di casa e diffidati per entrambe. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si chiude domani. Benfica-Inter martedì 11 aprile ore 21 Champions League – ANDATA QUARTI diffidati Benfica: Florentino Luis, Joao Mario, Gonçalo Ramos squalificati Benfica: Nicolas Otamendi (una giornata) diffidati Inter Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Simone Inzaghi (allenatore), Lautaro ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023)si giocherà alle 21 ora italiana all’Estadio da Luz di Lisbona per l’andata dei quarti di finale di2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, consolo fra i padroni di casa eper entrambe. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si chiude domani.martedì 11 aprile ore 21– ANDATA QUARTI: Florentino Luis, Joao Mario, Gonçalo Ramos: Nicolas Otamendi (una giornata)Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Simone Inzaghi (allenatore), Lautaro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : La Russa al pranzo Uefa Benfica-Inter: “Un paio di volte l’anno seguo la squadra in trasferta. Da tifoso, a titolo… - marifcinter : #ChampionsLeague, le percentuali di passaggio del turno secondo @FiveThirtyEight: Benfica 56% Inter 44% - Inter : Una nuova notte di #UCL sta per iniziare ?? Gustiamoci insieme le emozioni dei 3?? precedenti tra Benfica e Inter ??… - gbaglioni : RT @RadioRadioWeb: @gbaglioni in una veste eccezionale in radio e in TV dopo il match tra Benfica e Inter. Lui è un bravissimo chitarrista… - FcInterNewsit : LIVE - Benfica-Inter, le ufficiali: Dzeko al fianco di Lautaro, Darmian in difesa. Dimarco preferito a Gosens -