Benfica-Inter e Milan-Napoli | tra dubbi e certezze | Inzaghi | Pioli e Spalletti sognano le semifinali

La prima delle tre italiane a scendere in campo per i quarti di finale di Champions League sarà l'Inter di Inzaghi impegnata contro il Benfica domani sera all'Estadio Da Luz. Mercoledì sarà il turno di Milan e Napoli che si affronteranno a San Siro per la gara d'andata. Si dovrà attendere il 18 aprile per sapere chi proseguirà la splendida avventura Champions che potrebbe vedere due italiane in semifinale. Simone Inzaghi (Inter) – @livephotosport Benfica-Inter, Inzaghi prepara la formazione Il Benfica che ospiterà l'Inter, è stato sconfitto dopo 10 vittorie consecutive dal Porto che insegue a 7 punti di distanza e il tecnico Schmidt dovrà fare a meno di Alexander Bah ...

