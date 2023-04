Benfica-Inter | chi è l’arbitro dei quarti di Champions League? Dal “bidone di immondizia al posto del cuore” alla Supercoppa 2022

(Di martedì 11 aprile 2023) Sarà l’inglese Michael Oliver ad arbitrare la partita di andata deidi finale trache si disputerà oggi, martedì 11 aprile, alle 21.00 allo stadio Da Luz di Lisbona. Oliver avrà come assistenti i coniazioni Stuart Burt e Simon Bennett, mentre John Brooks (a sua volta inglese) sarà il quarto uomo. Al VAR l’olandese Pol van Boekel con il britannico Stuart Attwell come assistente. Il fischietto nato ad Ashington (Regno Unito) non ha mai diretto i nerazzurri ma, in generale, può vantare un buon ruolino con i club italiani: in otto precedenti, 4 vittorie italiane, 2 pareggi e altrettante sconfitte. Oliver è però stato al centro dell’attenzione mediatica italiana dopo Real Madrid-Juventus 1-3 (di finale della2017/18) quando l’allora capitano ...

Da oggi tornano le coppe europee con Champions, Europa League e Conference League: sei le squadre italiane ancora in lizza. Si parte stasera c on il match tra, valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Il giorno successivo - mercoledì 12 aprile - sarà invece il turno di Milan e Napoli , impegnate a San Siro sempre per la ...Lo sconforto preventivo è ingiustificato,è più giocabile di quel che sembra, per una serie di motivi, non ultimo il colpo di coda che ci si aspetta dalla squadra di Simone Inzaghi. L'viene da un mese orribile. Dal ...... 'FAI GRANDI COSE'. Così la rosea si avvicina al big match: 'A Lisbona c'è l'andata cole Inzaghi si gioca tutto'. Domani, invece, sarà la giornata di Milan - Napoli: 'Miracolo all'...

La sfida di questa sera sarà il 4 incrocio nella storia tra Benfica ed Inter. Il verdetto, finora, sorride notevolmente in favore ai nerazzurri. Le ultime due sfide, risalgono agli ottavi di Coppa ...Tutto pronto per Benfica-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Al Da Luz i portoghesi attendono i nerazzurri, in profonda crisi in campionato (un solo punto nelle ultime ...