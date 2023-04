Benfica-Inter | Champions League | infortunati | diffidati e squalificati Chi non può giocare stasera

(Di martedì 11 aprile 2023) Tutto pronto per, andata dei quarti di finale di2022/2023. Al Da Luz i portoghesi attendono i nerazzurri, in profonda crisi in campionato (un solo punto nelle ultime quattro partite) e che hanno bisogno di una netta sterzata per rilanciarsi. Entrambe le squadre arriveranno con qualche defezioni a cui dovranno ovviare. Simone Inzaghi ad esempio non ha ancora chiare le condizioni di Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu. Il difensore centrale manca dalla partita di ritorno contro il Porto e stava forzando i tempi per essere a disposizione per questa sfida, ma l’ultimo provino ha dato esito negativo. Stessa storia anche per il turco, che lascerà dunque il posto a Brozovic in mezzo al campo. Con loro, assente anche Alex Cordaz. In diffida Bastoni, Dimarco e Lautaro Martinez. Per il ...

Martedì 11 Aprile 2023, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dallo stadio Da Luz di Lisbona va in scena la super sfida tra i portoghesi di Roger Schmidt e l'Inter. Torna la Champions League sempre più vicina alla fase finale. Ci troviamo ai quarti di finale con Manchester City - Bayern Monaco.

Inzaghi: "Benfica ottima squadra, ma noi siamo l'Inter. Ecco quando tornano Skriniar e Calhanoglu" Fantacalcio ®

Inzaghi nel corso della conferenza stampa per presentare il quarto di finale di andata di Champions League contro il Benfica è tornare a parlare del momento della squadra. L'11 aprile alle ore 21:00 andrà in scena la gara tra Benfica ed Inter, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League.