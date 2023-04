Benfica-Inter, ancora dubbi in attacco per Inzaghi! Ma non solo – Sky (Di martedì 11 aprile 2023) Oggi è il giorno di Benfica-Inter, andata dei quarti di finale di UEFA Champions League che andrà in scena questa sera alle 21:00 allo stadio Da Luz di Lisbona. Il ritorno a San Siro è in programma mercoledì 19 aprile alle 21:00, con il Meazza già tutto esaurito. Secondo quanto riportato da Sky Sport, mister Simone Inzaghi ha ancora qualche dubbio di formazione, soprattutto in attacco. BALLOTTAGGI – L’Inter si presenta a Lisbona con le indisponibilità di Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar, come annunciato dal tecnico nerazzurro in conferenza stampa (vedi QUI). Resta però ancora qualche dubbio di formazione per Simone Inzaghi. In Benfica-Inter, di sicuro davanti la difesa si rivedrà Marcelo Brozovic al posto di Kristjan ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) Oggi è il giorno di, andata dei quarti di finale di UEFA Champions League che andrà in scena questa sera alle 21:00 allo stadio Da Luz di Lisbona. Il ritorno a San Siro è in programma mercoledì 19 aprile alle 21:00, con il Meazza già tutto esaurito. Secondo quanto riportato da Sky Sport, mister Simone Inzaghi haqualcheo di formazione, soprattutto in. BALLOTTAGGI – L’si presenta a Lisbona con le indisponibilità di Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar, come annunciato dal tecnico nerazzurro in conferenza stampa (vedi QUI). Resta peròqualcheo di formazione per Simone Inzaghi. In, di sicuro davanti la difesa si rivedrà Marcelo Brozovic al posto di Kristjan ...

