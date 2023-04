Benfica-Inter, almeno 3 tabù da infrangere per continuare a sognare (Di martedì 11 aprile 2023) Stasera si gioca Benfica-Inter (ore 21.00), andata dei quarti di finale di Champions League. Per i nerazzurri ci sono almeno 3 tabù da infrangere nella sfida all’Estadio Da Luz. LISBONA INDIGESTA – Benfica-Inter di stasera segna diversi ritorni, per i nerazzurri. In primis, quello ai quarti di finale di Champions League, che mancava dal lontano 2011. E poi il ritorno a Lisbona, città mai troppo felice per i nerazzurri. Nella capitale portoghese l’Inter ha giocato 4 partite in totale. Di cui una proprio contro il Benfica, nel 2004, e ben tre contro lo Sporting CP. E tutti questi incontri hanno una cosa in comune: si sono conclusi col punteggio di 0-0. L’Inter stasera dovrà quindi infrangere un ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) Stasera si gioca(ore 21.00), andata dei quarti di finale di Champions League. Per i nerazzurri ci sonodanella sfida all’Estadio Da Luz. LISBONA INDIGESTA –di stasera segna diversi ritorni, per i nerazzurri. In primis, quello ai quarti di finale di Champions League, che mancava dal lontano 2011. E poi il ritorno a Lisbona, città mai troppo felice per i nerazzurri. Nella capitale portoghese l’ha giocato 4 partite in totale. Di cui una proprio contro il, nel 2004, e ben tre contro lo Sporting CP. E tutti questi incontri hanno una cosa in comune: si sono conclusi col punteggio di 0-0. L’stasera dovrà quindiun ...

