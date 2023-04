Benfica-Inter | 2 dubbi Inzaghi Piccola speranza D’Ambrosio! ? Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 11 aprile 2023) Si avvicina, andata dei quarti di Champions League.ha dueda risolvere, occhio anche alla posizione di Danilo D’Ambrosio LE ULTIME ? Manca sempre meno a. Al da Luz è serata di gala, Simonesta ragionando sull’undici da schierare. Due in particolare idi formazione: uno in avanti e uno a sinistra. Al momento Dzeko è favorito su Lukaku, mentre Dimarco è in vantaggio su Gosens. Secondo Andrea Paventi di Sky Sport, bisognerà però aspettare la riunione tecnica prevista fra qualche ora. Occhio anche alle quotazioni di D’Ambrosio. Il jolly campano potrebbe giocare al posto di Dumfries, con Darmian che scivolerebbe come laterale tutta fascia.-News - Ultime notizie e calciomercato ...