Benfica Inter 0-2 LIVE | Lukaku raddoppia su rigore

(Di martedì 11 aprile 2023) Al Estàdio da Luz, il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Estàdio da Luz,si affrontano nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Questa sera, nel match tra, è in campo un calciatore che piace sia ai nerazzurri che alla Juventus di Massimiliano AllegriSerata particolarmente infuocata per l'targata Simone Inzaghi. I nerazzurri, in ...LaCalciomercato.it seguirà in tempo reale, gara di andata dei quarti di finale di Champions LeagueIl tempo delle chiacchiere e delle supposizioni è terminato. Reduce da sei partite consecutive senza vittoria, l'si ...Non solo: per l'andata dei quarti di finale della Champions League, si sfidano il Manchester City e il Bayern MonacoOltre all'impegno della prima italiana in campo per i quarti di finale, l'...

Benfica-Inter 0-2: gol di Barella e Lukaku! | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport

Nicolò Barella ha portato in vantaggio l'Inter: il centrocampista è stato bravo a colpire di testa e a trovare l'angolo lontano su un cross di Bastoni. Al 51' di Benfica-Inter a portare in vantaggio i ...L’Inter si porta sullo 0-2 contro il Benfica nei quarti di finale di Champions League grazie ad un rigore concesso dall’arbitro Oliver dopo un consulto in sede VAR. Nasce tutto sull’out di campo con ...