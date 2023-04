Benfica-Inter 0-2 le pagelle e il tabellino della partita | pazzesca impresa nerazzurra

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 11 aprile 2023)0-2 lee il. Andata dei quarti di finale di Champions League, i nerazzurri non possono perdere. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Andata dei quarti di finale per l’che a Lisbona cerca un risultato positivo per ipotecare la semifinale. Nonostante il momento non proprio positivo, la squadra Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.