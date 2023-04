Benfica-Inter 0-2 | Inzaghi | “Grandissima partita | critiche so da dove vengono”

Leggi su sportface

(Di martedì 11 aprile 2023) Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-di0-2, andata dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. Il tecnico nerazzurro non nasconde la soddisfazione: “E’ stata una, era solo il primo round ma sono molto soddisfatto. Adesso comunque ilsarà molto pericoloso anche a Milano – ha spiegato– C’era uno stadio caldo ma i ragazzi hanno risposto al meglio, se non giochiamo sempre così è perchè questo è un momento di grande fatica con quattro partite in dieci giorni.” Nessuna rivincita o vendetta, dopo le tantericevute negli ultimi tempi: “Io so dale, ho l’educazione per ...