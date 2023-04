Benfica-Inter (0-2), Inzaghi: “Abbiamo un vantaggio” (Di martedì 11 aprile 2023) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha commentato nel post-partita il match Benfica-Inter ai microfoni di Mediaset. I nerazzurri cambiano faccia e mentalità in Champions League: dopo le prestazioni deludenti in campionato, l’Inter mostra il meglio di sé in Europa portando dal Portogallo la semifinale quasi in tasca. Si, perché dopo un primo tempo di livello e pieno di sprechi, ci pensano Nicolò Barella e Romelu Lukaku a sfondare il Da Luz con un 2-0 pesantissimo. Dopo l’ottima serata, ora l’Inter dovrà difendere il risultato al ritorno mercoledì prossimo al Meazza. Benfica-Inter, Inzaghi: “Sono soddisfatto” Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha commentato nel post-partita la vittoria schiacciante ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 11 aprile 2023) Simone, tecnico dell’, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di Mediaset. I nerazzurri cambiano faccia e mentalità in Champions League: dopo le prestazioni deludenti in campionato, l’mostra il meglio di sé in Europa portando dal Portogallo la semifinale quasi in tasca. Si, perché dopo un primo tempo di livello e pieno di sprechi, ci pensano Nicolò Barella e Romelu Lukaku a sfondare il Da Luz con un 2-0 pesantissimo. Dopo l’ottima serata, ora l’dovrà difendere il risultato al ritorno mercoledì prossimo al Meazza.: “Sono soddisfatto” Simone, tecnico dell’, ha commentato nel post-partita la vittoria schiacciante ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Partita stratosferica dell'Inter, che mette la museruola al Benfica champagne di questa stagione. Nerazzurri perfet… - Acerbi_Fra : Primo atto portato a casa. #Ace #Inter #Acerbi #Benfica #BenficaInter #ChampionsLeague - RealPiccinini : Inzaghi perfetto, meglio di quando fece 4 gol al Marsiglia… ?? Partita preparata benissimo, Benfica in difficoltà co… - sassipiedimonte : L' #Inter batteva pure il #Benfica che ha eliminato #Allegri che non se l'è giocata come voleva. #Inzaghi è stato b… - asfcim : RT @Pistogolblasta2: #Sabatini 'Se il #Benfica viene eliminato, è comunque primo in campionato. Se il #Bayern viene eliminato, è comunque p… -