Benfica Inter 0-2 | i nerazzurri espugnano il da Luz

(Di martedì 11 aprile 2023) Al Estàdio da Luz, il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Estàdio da Luz,si affrontano nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : La Russa al pranzo Uefa Benfica-Inter: “Un paio di volte l’anno seguo la squadra in trasferta. Da tifoso, a titolo… - marifcinter : #ChampionsLeague, le percentuali di passaggio del turno secondo @FiveThirtyEight: Benfica 56% Inter 44% - marifcinter : Partita stratosferica dell'Inter, che mette la museruola al Benfica champagne di questa stagione. Nerazzurri perfet… - monifonto59 : RT @henriolama: Benfica 0 Inter 2. Il Benfica è esemplare nel non fare polemiche sull’azione del rigore. Più interessante ancora la solita… - Igorilianu : RT @marifcinter: Partita stratosferica dell'Inter, che mette la museruola al Benfica champagne di questa stagione. Nerazzurri perfetti. Una… -

LISBONA (Portogallo) - Se non è un'ipoteca questa. Nella notte magica del Da Luz, l'di Inzaghi si mette alle spalle le ultime delusioni di campionato andando a battere 2 - 0 ila Lisbona e spingendosi con un piede e mezzo nelle semifinali di Champions League dove ...La sfida Championspuò diventare l'occasione per un colpo di mercato: hanno deciso, va alla JuventusBenfica esi giocano nel doppio confronto Champions il passaggio alle semifinali della massima ...Il tabellino di0 - 1 (live) 51' Barella(4 - 2 - 3 - 1): Vlachodimos; Gilberto, Morato, Antonio Silva, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos.

Benfica-Inter 0-2: gol di Barella e Lukaku! | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport

Nicolò Barella ha portato in vantaggio l'Inter: il centrocampista è stato bravo a colpire di testa e a trovare l'angolo lontano su un cross di Bastoni. Al 51' di Benfica-Inter a portare in vantaggio i ...L’Inter si porta sullo 0-2 contro il Benfica nei quarti di finale di Champions League grazie ad un rigore concesso dall’arbitro Oliver dopo un consulto in sede VAR. Nasce tutto sull’out di campo con ...