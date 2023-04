Benfica Inter 0-0 LIVE | nerazzurri subito propositivi

(Di martedì 11 aprile 2023) Al Estàdio da Luz, il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Estàdio da Luz,si affrontano nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : La Russa al pranzo Uefa Benfica-Inter: “Un paio di volte l’anno seguo la squadra in trasferta. Da tifoso, a titolo… - marifcinter : #ChampionsLeague, le percentuali di passaggio del turno secondo @FiveThirtyEight: Benfica 56% Inter 44% - Inter : Una nuova notte di #UCL sta per iniziare ?? Gustiamoci insieme le emozioni dei 3?? precedenti tra Benfica e Inter ??… - eia58 : RT @Alessan40427338: Curioso di vedere chi tra i giocatori ha l'Inter nel cuore non solo a parole ma anche nei fatti. #Benfica-Inter - nnricordoluser : Dopo sto riflesso: Onana mio padre mio fratello mio nonno il mio intero albero genealogico #Inter #Benfica #ChampionsLeague -

L'episodio arbitrale chiave del match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Michael Oliver. L'EPISODIO ...Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell', ha parlato a Mediaset prima del match di Champions League contro ilGiuseppe Marotta, amministratore delegato dell', ha parlato a Mediaset.- "Per noi è gratificante essere qui, un appuntamento che mancava da 12 anni. Ci arriviamo con grande ...Al Estàdio da Luz, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Estàdio da Luz,si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League ...

Benfica-Inter 0-0 | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport

André Onana, portiere dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV prima del match di Champions contro il Benfica: "Affrontiamo una buona squadra. Ci alleniamo da una vita per giocare queste gare, ...BENFICA-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 20.59 - I due ex compagni di squadra Brozovic e Joao Mario davanti ad Oliver per il sorteggio. 20.56 - Benfica e Inter in campo per il ...