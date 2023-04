Benfica Inter 0-0 LIVE: fine primo tempo (Di martedì 11 aprile 2023) Al Estàdio da Luz, il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions tra Benfica e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Estàdio da Luz, Benfica e Inter si affrontano nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Al Estàdio da Luz, il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Estàdio da Luz,si affrontano nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : La Russa al pranzo Uefa Benfica-Inter: “Un paio di volte l’anno seguo la squadra in trasferta. Da tifoso, a titolo… - marifcinter : #ChampionsLeague, le percentuali di passaggio del turno secondo @FiveThirtyEight: Benfica 56% Inter 44% - Inter : Una nuova notte di #UCL sta per iniziare ?? Gustiamoci insieme le emozioni dei 3?? precedenti tra Benfica e Inter ??… - AndreaCelia_ : Io insisto nel volere #DeVrij in difesa e #Darmian a destra. #Inter #benficavsinter #benficainter #ChampionsLeague #inzaghi #Benfica - Erreti0 : La sensazione è la seguente: se se lo fanno da soli, bene, altrimenti noi non facciamo gol neanche con le mani. Lo… -