Benfica-Inter 0-0 al 45? | gara equilibrata all’Estadio da Luz

(Di martedì 11 aprile 2023) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successoda Luz in questi primi quarantacinque minuti di gioco. PAREGGIO EQUILIBRATO – Partitain questi primi quarantacinque minutida Luz, senza grosse occasioni da entrambe le parti.però ci provano e a metà primo tempo André Onana è chiamato – su un errore in rinvio di Federico Dimarco – a compiere un ottimovento su tentativo da dentro l’area di Rafa Silva. Anche i nerazzurri ci provano, specialmente con un contropiede gestito però male da Lautaro Martinez che perde palla prima di poter servire Edin Dzeko in campo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : La Russa al pranzo Uefa Benfica-Inter: “Un paio di volte l’anno seguo la squadra in trasferta. Da tifoso, a titolo… - marifcinter : #ChampionsLeague, le percentuali di passaggio del turno secondo @FiveThirtyEight: Benfica 56% Inter 44% - Inter : Una nuova notte di #UCL sta per iniziare ?? Gustiamoci insieme le emozioni dei 3?? precedenti tra Benfica e Inter ??… - PieroFesta : Mi auguro che qualcuno stia vedendo come l Inter sta giocando contro il Benfica che contro la Juventus sembrava il… - Wuanovic : Quando Inter e Benfica vogliono scendere in campo invece, con calma neh -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. TOP: FLOP: ...Nel bel mezzo della diretta perè spuntata una bustina con un contenuto bianco davanti alla telecamera. Pochi attimi sufficienti per far imbestialire il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, che ha subito ...Simone Inzaghi (LaPresse) Calciomercato.itCi ha pensato Onana a dire di no alma il suo intervento, non proprio perfetto stilisticamente parlando, è finito nel mirino dei tifosi., Onana ...

Primo tempo complessivamente positivo dell'Inter con il Benfica, ma tra i nerazzurri c'è qualcuno che sta steccando: partitaccia ...Benfica e Inter in campo a Lisbona per la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. LA PARTITA – L’Inter prova a tenere alto il pressing per ostacolare il possesso di palla dei padroni ...