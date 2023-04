Benfica convinto di vincere con l’Inter! C’è un motivo preciso ? SM

(Di martedì 11 aprile 2023) Questa sera-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League. Il clima a Lisbona è più che sereno, lusitani puntano in particolare su un fattore OTTIMISMO ? In casail clima è abbastanza sereno e ottimista. Questa sera i lusitani sfideranno l’Inter nel primo atto dei quarti di finale di Champions League. Come racconta Marco Barzaghi su Sport Mediaset, l’ottimismo è dovuto precisamente per la mancanza dall’undici di partenza di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, infatti, dovrebbe partire dalla panchina per dare spazio a Edin Dzeko. Bosniaco in coppia con Lautaro Martinez. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Il tecnico austriaco Roger Schmidt, però, è convinto che lo stato di forma non conterà molto quando Benfica ed Inter scenderanno in campo. “La Champions è una cosa diversa, non credo che i risultati ...Contro il Benfica, avversario abbordabile solo sulla carta ... Ma occhio a Lukaku che potrebbe negli ultimi minuti convincere Inzaghi a schierarlo al posto del Cigno. Niente maglia da titolare dunque ...