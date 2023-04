Benevento, Stellone si dimette: la mossa a sorpresa delle Strega (Di martedì 11 aprile 2023) Ultimo posto della classifica di Serie B, a meno cinque dai playout e meno sette da una salvezza che oggi sembra essere davvero complicatissima. Il Benevento Calcio incassa il nuovo terremoto sportivo salutando Roberto Stellone al termine della brutta sconfitta interna contro la SPAL di Massimo Oddo (3-1 il finale) che è seguita dalle dimissioni ufficiali del mister ex giallorosso. La situazione è delicatissima e Oreste Vigorito ha varato una decisione a sorpresa per la panchina. Obiettivo: lottare, almeno, per lo spareggio salvezza. Benevento, il commento amaro di Roberto Stellone: “Mi dimetto, non siamo riusciti a far scoccare la scintilla” (Credit foto – pagina Facebook SPAL)Un affranto e triste Roberto Stellone al termine della partita casalinga persa nettamente contro la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Ultimo posto della classifica di Serie B, a meno cinque dai playout e meno sette da una salvezza che oggi sembra essere davvero complicatissima. IlCalcio incassa il nuovo terremoto sportivo salutando Robertoal termine della brutta sconfitta interna contro la SPAL di Massimo Oddo (3-1 il finale) che è seguita dalle dimissioni ufficiali del mister ex giallorosso. La situazione è delicatissima e Oreste Vigorito ha varato una decisione aper la panchina. Obiettivo: lottare, almeno, per lo spareggio salvezza., il commento amaro di Roberto: “Mi dimetto, non siamo riusciti a far scoccare la scintilla” (Credit foto – pagina Facebook SPAL)Un affranto e triste Robertoal termine della partita casalinga persa nettamente contro la ...

