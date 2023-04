Bellucci: "Con Raspadori e senza Osimhen? Sarà un altro modo di attaccare" (Di martedì 11 aprile 2023) Claudio Bellucci, allenatore ed ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte: «Come cambia il Napoli con Raspadori e senza Osimhen? Sarà un altro modo di attaccare, anche se nel girone di andata gli azzurri lo hanno fatto molto bene. Raspadori non è ancora al 100% della forma ma sta tornando quello di prima, ma comunque il Napoli fa paura anche senza Osimhen. Azzurri in calo? Forse un po’, ma ci può stare dopo un campionato così, può capitare un passo falso o una gara sbagliata. La posizione di Raspadori potrà favorire maggiormente gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni, Kvaratskhelia verrà più dentro al ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 11 aprile 2023) Claudio, allenatore ed ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte: «Come cambia il Napoli conundi, anche se nel girone di andata gli azzurri lo hanno fatto molto bene.non è ancora al 100% della forma ma sta tornando quello di prima, ma comunque il Napoli fa paura anche. Azzurri in calo? Forse un po’, ma ci può stare dopo un campionato così, può capitare un passo falso o una gara sbagliata. La posizione dipotrà favorire maggiormente gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni, Kvaratskhelia verrà più dentro al ...

