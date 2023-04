Beautiful | anticipazioni 11 aprile | Sheila ascolta una conversazione che non dovrebbe

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 11 aprile 2023)11: eccoci ai prossimi spoiler. Vedremoe Deacon e Thomas e Douglas.11a Deacon: “So (quasi) tutto!” Dopo che Hope se ne è andata da “Il Giardino”,può ricomparire (si era nascosta) e informa Deacon di aver sentito quello che si sono detti lui e la figlia, sul fatto che Brooke si sia ubriacata. Tuttavia non è riuscita a sentire del bacio che ha dato alla madre della giovane e vorrà sapere! Lo Sharpe cosa risponderà? La Carter userà l’informazione a proprio vantaggio? Grace scopre di Paris e Carter Paris ha rivelato a Grace che Zende stava per chiederle di sposarlo e lei lo ha anticipato, dicendogli che preferiva una relazione aperta. La madre non ...