Beau ha paura: il nuovo trailer italiano del film con Joaquin Phoenix (Di martedì 11 aprile 2023) Ecco il nuovo trailer italiano Beau ha paura, la pellicola diretta dal visionario Ari Aster e interpretata dal grande Joaquin Phoenix. I Wonder Pictures hanno appena pubblicato il nuovo trailer italiano e le prime immagini di Beau ha paura, l'attesissimo film con Joaquin Phoenix diretto dal visionario regista Ari Aster e prodotto da A24: la pellicola ricca di follia e humor nero arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 27 aprile 2023. Dopo Hereditary, presentato al Sundance nel 2018 e Midsommar - Il villaggio dei dannati, inserito fra i 10 migliori film indipendenti del 2019, il pluripremiato autore di culto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 aprile 2023) Ecco ilha, la pellicola diretta dal visionario Ari Aster e interpretata dal grande. I Wonder Pictures hanno appena pubblicato ile le prime immagini diha, l'attesissimocondiretto dal visionario regista Ari Aster e prodotto da A24: la pellicola ricca di follia e humor nero arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 27 aprile 2023. Dopo Hereditary, presentato al Sundance nel 2018 e Midsommar - Il villaggio dei dannati, inserito fra i 10 miglioriindipendenti del 2019, il pluripremiato autore di culto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RBcasting : Joaquin Phoenix e Ari Aster ieri a Los Angeles all’anteprima di “Beau Is Afraid”. Il film uscirà nelle nostre sale… - SkyTG24 : Beau ha paura, nuovo trailer italiano del film con Joaquin Phoenix in arrivo a fine aprile - SkyTG24 : Beau ha paura, nuovo trailer italiano del film con Joaquin Phoenix in arrivo a fine aprile - moviestruckers : #BeauHaPaura: il nuovo trailer ufficiale del film di Ari Aster con Joaquin Phoenix - Alessio3R : 'Beau ha paura' di Ari Aster dura 2h59'. Proiezione stampa di sera, all'Adriano, con la Metro A che chiude alle 21.… -