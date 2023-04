Beau ha paura, il nuovo trailer italiano del film (Di martedì 11 aprile 2023) Beau ha paura si svela al pubblico con un nuovo trailer italiano. L’attesissimo film del visionario regista Ari Aster, con protagonista Joaquin Phoenix è prodotto da A24 ed è in uscita in Italia dal 27 aprile, grazie a I Wonder Pictures. Il premio Oscar Joaquin Phoenix è protagonista di una strabiliante odissea in un film audace e adrenalinico. La storia del film vede protagonista il pavido Beau, introverso e facile preda di ansie e ossessioni, che si appresta a mettersi in viaggio per far visita a sua madre ma, alla vigilia della partenza, intorno a lui esplode il caos. Per arrivare a destinazione in un mondo completamente impazzito, Beau dovrà percorrere strade che non si trovano su nessuna mappa e sarà costretto ad ... Leggi su screenworld (Di martedì 11 aprile 2023)hasi svela al pubblico con un. L’attesissimodel visionario regista Ari Aster, con protagonista Joaquin Phoenix è prodotto da A24 ed è in uscita in Italia dal 27 aprile, grazie a I Wonder Pictures. Il premio Oscar Joaquin Phoenix è protagonista di una strabiliante odissea in unaudace e adrenalinico. La storia delvede protagonista il pavido, introverso e facile preda di ansie e ossessioni, che si appresta a mettersi in viaggio per far visita a sua madre ma, alla vigilia della partenza, intorno a lui esplode il caos. Per arrivare a destinazione in un mondo completamente impazzito,dovrà percorrere strade che non si trovano su nessuna mappa e sarà costretto ad ...

