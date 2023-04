Bayern Monaco, infortunio per Choupo-Moting: come sta (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) - L'attaccante Eric Maxim Choupo-Moting non giocherà l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Manchester City e Bayern Monaco in programma oggi, martedì 11 aprile all'Etihad Stadium di Manchester. Il camerunense non recupererà in tempo per un problema al ginocchio. L'allenatore Tuchel ha dovuto fare a meno dell'attaccante anche per la sfida in campionato vinta sabato a Friburgo (0-1). La nota dei bavaresi: "Eric Maxim Choupo-Moting non potrà recarsi a Manchester. L'attaccante è indisponibile per un problema al ginocchio". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) - L'attaccante Eric Maximnon giocherà l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Manchester City ein programma oggi, martedì 11 aprile all'Etihad Stadium di Manchester. Il camerunense non recupererà in tempo per un problema al ginocchio. L'allenatore Tuchel ha dovuto fare a meno dell'attaccante anche per la sfida in campionato vinta sabato a Friburgo (0-1). La nota dei bavaresi: "Eric Maximnon potrà recarsi a Manchester. L'attaccante è indisponibile per un problema al ginocchio".

