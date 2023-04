Bayern Monaco | infortunio per Choupo-Moting | come sta

(Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – L’attaccante Eric Maximnon giocherà l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Manchester City ein programma oggi, martedì 11 aprile all’Etihad Stadium di Manchester. Il camerunense non recupererà in tempo per un problema al ginocchio. L’allenatore Tuchel ha dovuto fare a meno dell’attaccante anche per la sfida in campionato vinta sabato a Friburgo (0-1). La nota dei bavaresi: “Eric Maximnon potrà recarsi a Manchester. L’attaccante è indisponibile per un problema al ginocchio”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DIRETTADCM : Le probabili formazioni di #ManchesterCity - #BayernMonaco ?? - BetItaliaWeb : ??????Pronostico Manchester City-Bayern Monaco, andata dei quarti di finale di UEFA Champions League Un big match da… - CatenaccioRadio : #Schedinaccio Anche questa settimana 5 partite e 5 risultati da indovinare: vediamo se siete in grado di battere la… - AlcheX16 : @SpudFNVPN fosse stato il Bayern Monaco sarei stato sciallissimo ma il Milan in Champions è personalmente una squad… - Marcoss305 : RT @vnb_andrea: ??Pablo Laso ? Bayern Monaco ??Andrea Trinchieri ? Virtus Bologna ??Sergio Scariolo ? Real Madrid Queste le voci dalla Gr… -

In contemporanea con il vibrante incontro dell'Etihad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City ed ilscende in campo anche la prima squadra italiana impegnata nella coppa. ...L'attaccante Eric Maxim Choupo - Moting non giocherà l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Manchester City ein programma oggi, martedì 11 aprile all'Etihad Stadium di Manchester. Il camerunense non recupererà in tempo per un problema al ginocchio. L'allenatore Tuchel ha dovuto fare a meno ...Mentre resta da valutare la sua presenza in campo in Milan - Napoli di Champions League, dalla Germania si dicono sicuri: ' Victor Osimhen nella prossima stagione sarà un giocatore del' . Lo scrive su Twitter il giornalista di Sky Deutschland, Florian Plettenberg. Ilè alla ricerca di un attaccante su cui investire e nella lista della dirigenza c'è anche il ...

Nasce la task force tedesca sui play off: il Bayern Monaco è disposto a rinunciare al suo dominio per… Il Fatto Quotidiano

Stasera iniziano i quarti di finale: soltanto il Benfica può impedire che una tra Inter, Milan e Napoli riporti l'Italia in finale dopo cinque anni ...L’attaccante Eric Maxim Choupo-Moting non giocherà l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Manchester City e Bayern Monaco in programma oggi, martedì 11 aprile all’Etihad Stadium di ...