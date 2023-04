Bayern, De Ligt: 'Ecco come fermerò Haaland' (Di martedì 11 aprile 2023) ?Il difensore del Bayern Monaco, Matthijs De Ligt, ha parlato prima di Manchester City-Bayern Monaco, match valevole per l’andata dei... Leggi su calciomercato (Di martedì 11 aprile 2023) ?Il difensore delMonaco, Matthijs De, ha parlato prima di Manchester City-Monaco, match valevole per l’andata dei...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andrea_b19 : @MauOrbez1887 Esageratissimi. Cancelo regalato al Bayern diretta concorrente. Dybala non mi sembra abbia vinto il p… - MB5460 : @cuadrodecruijff @SamueleS14 Il problema è il Bayern… che usa spesso la tattica De Ligt.. convince il giocatore e p… - cuadrodecruijff : @Tiarossi2 Noi siamo gli stessi che non vedevamo l’ora di vedere De Ligt e ora che sta facendo bene al Bayern siamo… - infoitsport : Bayern, De Ligt: 'Haaland va fermato di squadra. Senza passaggi diventa dura anche per lui' - infoitsport : City-Bayern, De Ligt: 'Spero di dormire bene, altrimenti Haaland fa tanti gol'. VIDEO -