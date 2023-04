Bayern: basta fermare Haaland per stoppare il Manchester City? (Di martedì 11 aprile 2023) Il Bayern in campo contro il Manchester City, con l’obbligo di fermare Haaland e sperare che sia abbastanza per fermare il City Non è il quarto di finale con più titoli in campo perché Guardiola ha vinto la Champions e il suo club no, ma la sfida tra Manchester City e Bayern è quella che in cartellone promette maggior spettacolo. Tanti i temi che stasera avranno una prima risposta, difficile che risulti decisiva: dalla rivincita con Tuchel che ha vinto il trofeo con il Chelsea due anni fa proprio in finale con De Bruyne e compagni a quello che si può considerare un vero e proprio obbligo per il City, chiamato a rispettare il suo ruolo da favorito. Su tutti, si impone quello che più ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Ilin campo contro il, con l’obbligo die sperare che sia abnza perilNon è il quarto di finale con più titoli in campo perché Guardiola ha vinto la Champions e il suo club no, ma la sfida traè quella che in cartellone promette maggior spettacolo. Tanti i temi che stasera avranno una prima risposta, difficile che risulti decisiva: dalla rivincita con Tuchel che ha vinto il trofeo con il Chelsea due anni fa proprio in finale con De Bruyne e compagni a quello che si può considerare un vero e proprio obbligo per il, chiamato a rispettare il suo ruolo da favorito. Su tutti, si impone quello che più ...

