Baustelle, Francesco Bianconi a FQMagazine: “Sono contro la cultura dello sballo a tutti i costi. Il rave potrebbero essere una figata ma in realtà sono squallidi ghetti” (Di martedì 11 aprile 2023) A cinque anni di distanza dall’ultimo disco del progetto discografico “L’amore e la violenza”, i Baustelle sono tornati assieme con il nono album “Elvis”. Il nuovo percorso discografico di Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi vira verso il blues, il soul, il rock and roll e il boogie. “Abbiamo preso una direzione più rock con la volontà di esplorare territori che non avevamo mai toccato prima. – ha dichiarato Bianconi a FQMagazine – Questo è un disco che ha una forte matrice americana blues, più rude, autentico e suonato. Abbiamo preso una nuova direzione che raramente è stata percorsa dalla musica italiana. A parte rare eccezioni come Zucchero, Pino Daniele, Celentano, Jannacci e Gaber. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di allinearci a quei suoni”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) A cinque anni di distanza dall’ultimo disco del progetto discografico “L’amore e la violenza”, itornati assieme con il nono album “Elvis”. Il nuovo percorso discografico di, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi vira verso il blues, il soul, il rock and roll e il boogie. “Abbiamo preso una direzione più rock con la volontà di esplorare territori che non avevamo mai toccato prima. – ha dichiarato– Questo è un disco che ha una forte matrice americana blues, più rude, autentico e suonato. Abbiamo preso una nuova direzione che raramente è stata percorsa dalla musica italiana. A parte rare eccezioni come Zucchero, Pino Daniele, Celentano, Jannacci e Gaber. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di allinearci a quei suoni”. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Baustelle, Francesco Bianconi a FQMagazine: “Sono contro la cultura dello sballo a tutti i costi. Il rave potrebber… - rockolpoprock : I Baustelle, 'Elvis' e le stelle cadenti: Francesco Bianconi scrive per Rockol e racconta il nuovo album della band… - stefyfu29 : RT @OndeFunky: I @Baustellemusic sono la metafora dell'amore di tutto ciò che cambia, della vita che va… SU #ONDEFUNKY scoprirete come suo… - boomerhill1968 : RT @OndeFunky: I @Baustellemusic sono la metafora dell'amore di tutto ciò che cambia, della vita che va… SU #ONDEFUNKY scoprirete come suo… - OndeFunky : I @Baustellemusic sono la metafora dell'amore di tutto ciò che cambia, della vita che va… SU #ONDEFUNKY scoprirete… -