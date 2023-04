Bastoni: «Orgoglioso della squadra! Assist a Barella? Giocata collaudata!» (Di martedì 11 aprile 2023) Bastoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Benfica-Inter, match terminato con il successo dei nerazzurri per 0-2. Queste le parole dell’autore dell’Assist dello 0-1 interista Queste le parole di Bastoni: «L’ho detto ieri in conferenza, che forse nelle ultime partite non abbiamo raccolto quello che meritavamo. Noi internamente abbiamo analizzato le partite fatte, siamo stati lucidi e siamo stati bravi a mantenere quell’equilibrio che da fuori non arrivava. Eravamo convinti di fare questa grande partita, sono Orgoglioso dei ragazzi. Assist a Barella? È una Giocata collaudata, l’abbiamo fatta per la prima volta in Inter-Juve. In campionato si muove sempre, se non glie la do si incazza (ride, ndr). Se viene sempre così ben venga. Carica per il finale? Come ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023)ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Benfica-Inter, match terminato con il successo dei nerazzurri per 0-2. Queste le parole dell’autore dell’dello 0-1 interista Queste le parole di: «L’ho detto ieri in conferenza, che forse nelle ultime partite non abbiamo raccolto quello che meritavamo. Noi internamente abbiamo analizzato le partite fatte, siamo stati lucidi e siamo stati bravi a mantenere quell’equilibrio che da fuori non arrivava. Eravamo convinti di fare questa grande partita, sonodei ragazzi.? È unacollaudata, l’abbiamo fatta per la prima volta in Inter-Juve. In campionato si muove sempre, se non glie la do si incazza (ride, ndr). Se viene sempre così ben venga. Carica per il finale? Come ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fpa82 : RT @FcInterNewsit: L'mvp Bastoni a Sky: 'Orgoglioso dei ragazzi. La giocata per Barella? Se non gliela passo si inc...a' - internewsit : Bastoni: «Orgoglioso della squadra! Assist a Barella? Giocata collaudata!» - - Dome689 : RT @FcInterNewsit: L'mvp Bastoni a Sky: 'Orgoglioso dei ragazzi. La giocata per Barella? Se non gliela passo si inc...a' - FcInterNewsit : L'mvp Bastoni a Sky: 'Orgoglioso dei ragazzi. La giocata per Barella? Se non gliela passo si inc...a' -

Progetto "Cantalamissa" di Luana Perilli e dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, ricerca e natura si trasformano in arte ... "È un progetto fortemente voluto da un gruppo di colleghi di cui sono orgoglioso perché lavora in ... infine, il contesto in cui gli studenti hanno potuto creare i loro bastoni - scultura. L'Accademia ... Inzaghi, per orgoglio e per punti: "Noi siamo secondi" La Champions ha tolto a Inzaghi anche Bastoni, infortunatosi a Oporto, e non gli ha restituito ... Ma anche l'Inter ha grande potenziale, io sono orgoglioso della mia squadra e di quanto abbiamo fatto. ... Serra - Mourinho: aperta inchiesta, ecco perché mancherà audio botta e risposta ...Piccinini perché le mie parole hanno meritatamente portato all'espulsione e non ne ero orgoglioso. ... Io mi concentro su Rebic e su Bastoni che sta arrivando da dietro e penso 'se lo tocca è fallo', ... ... "È un progetto fortemente voluto da un gruppo di colleghi di cui sonoperché lavora in ... infine, il contesto in cui gli studenti hanno potuto creare i loro- scultura. L'Accademia ...La Champions ha tolto a Inzaghi anche, infortunatosi a Oporto, e non gli ha restituito ... Ma anche l'Inter ha grande potenziale, io sonodella mia squadra e di quanto abbiamo fatto. ......Piccinini perché le mie parole hanno meritatamente portato all'espulsione e non ne ero. ... Io mi concentro su Rebic e suche sta arrivando da dietro e penso 'se lo tocca è fallo', ... Bastoni: «Orgoglioso della squadra! Assist a Barella Giocata collaudata!» Inter-News.it